Τουρκία: Σε πολύ κρίσιμο στάδιο η κατάσταση στην Ιντλίμπ

Turkish soldiers walk together during a joint U.S.-Turkey patrol, near Tel Abyad, Syria September 8, 2019. REUTERS/Rodi Said

Σε πολύ κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η κατάσταση στην Ιντλίμπ δήλωσε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ιμπραχίμ Καλίν, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στο CNN International, ο Καλίν δήλωσε ότι η στρατιωτική κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων στη βορειοανατολική Συρία «παραμένει πολύ κρίσιμη». Κινδυνεύει με μεγάλη ήττα ο Ερντογάν στην Ιντλίμπ; «Στέλνουμε ενισχύσεις για να προστατέψουμε τα ήδη υπάρχοντα 12 στρατιωτικά παρατηρητήρια που διατηρούμε στην περιοχή του Ιντλίμπ. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται πλέον περικυκλωμένα από τις δυνάμεις του (συριακού) καθεστώτος, οπότε έπρεπε να αναλάβουμε δράση για να προστατέψουμε τους στρατιώτες μας εκεί αλλά και τους αμάχους», επεσήμανε. Ο Τούρκος αξιωματούχος υπογράμμισε επίσης ότι τους τελευταίους μήνες το καθεστώς της Συρίας έχει εξαπολύσει βίαιες επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και μη στρατιωτικών υποδομών. Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Anadolu, o Καλίν αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Τουρκίας να σταματήσουν οι επιθέσεις στην περιοχή στο πλαίσιο της συμφωνίας για το Ιντλίμπ που έχει συναφθεί μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος του προέδρου Ερντογάν υποστήριξε ότι η κατάσταση των κατοίκων της περιοχής χειροτερεύει καθημερινά και ότι η Τουρκία είναι η μόνη δύναμη που προσπαθεί να προστατεύσει αμάχους από τις επιθέσεις των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Τον Σεπτέμβριο του 2018 η Τουρκία και η Ρωσία συμφώνησαν να μετατρέψουν την επαρχία του Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία σε ζώνη αποκλιμάκωσης, στην οποία απαγορεύονται ρητά οι επιθέσεις. Ωστόσο, το συριακό καθεστώς και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν παραβιάσει τους όρους κατάπαυσης του πυρός προκαλώντας συχνές επιθέσεις στο έδαφος. Η Τουρκία έχει ζητήσει να υπάρξει επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός και προειδοποίησε ότι εάν οι επιθέσεις δεν σταματήσουν, θα αναλάβει στρατιωτική δράση. Η ζώνη αποκλιμάκωσης φιλοξενεί επί του παρόντος περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων τα τελευταία χρόνια από τις δυνάμεις του καθεστώτος, καταλήγει το τουρκικό πρακτορείο.