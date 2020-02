Αυστραλία: Υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα μετά από πέντε μήνες

Υπό έλεγχο έχουν τεθεί πλέον όλες οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας – πολιτεία που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές – ύστερα από πέντε μήνες καταστροφικού «έργου» τους.

Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος της Αυστραλίας ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως όλες οι πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας βρίσκονται πλέον υπό πλήρη έλεγχο.

«Ύστερα από πέντε μήνες καταστροφικών πυρκαγιών, με τους κατοίκους και τους πυροσβέστες να έχουν περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω πως όλες οι φωτιές στη Νέα Νότια Ουαλία, βρίσκονται υπό έλεγχο» ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Twitter, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ρομπ Ρότζερς.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι πιο ισχυρές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια, επέτρεψαν να σβήσουν οι πιο μεγάλες πυρκαγιές και να τεθούν υπό έλεγχο οι υπόλοιπες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, «δεν έχουν σβήσει όλες οι πυρκαγιές, υπάρχει ακόμη κάποια δραστηριότητα στο νοτιότερο άκρο της Πολιτείας».

In what has been a very traumatic, exhausting and anxious bush fire season so far, for the first time this season all bush and grass fires in NSW are now contained.

It has taken a lot of work by firefighters, emergency services and communities to get to this point. #nswrfs pic.twitter.com/RhqmcYhJ1j

— NSW RFS (@NSWRFS) February 13, 2020