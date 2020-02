Επίσημη ονοματοδοσία από τους επιστήμονες για τον νέο κορωνοϊό

Police officers operate a drone to spread information about the prevention and control of the new coronavirus, in Baokang county, Xiangyang, Hubei province, China February 4, 2020. Picture taken February 4, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

Ο νέος κορωνοϊός που ξεκίνησε από την Κίνα και συνεχώς εξαπλώνεται σε άλλες χώρες, σύντομα θα αποκτήσει ένα νέο κανονικό όνομα και όχι το προσωρινό «2019-nCoV» που του έχει δοθεί μέχρι σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μια ομάδα επιστημόνων εργάστηκε πίσω από κλειστές πόρτες για να του δώσει ένα όνομα και η απόφαση τους αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σύντομα. Το όνομα έχει βρεθεί και έχει υποβληθεί προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, οπότε αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σε λίγες μέρες. Η επίκουρη καθηγήτρια Κρίσταλ Γουάτσον του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς των ΗΠΑ, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι «η ονομασία ενός νέου ιού συχνά καθυστερεί αρκετά και η προσοχή έχει εστιαστεί μέχρι σήμερα στο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, πράγμα κατανοητό. Υπάρχουν όμως λόγοι που η ονομασία του ιού θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα». Για να τον διακρίνουν από τους προηγούμενους κοροναϊούς, έως τώρα οι επιστήμονες τον λένε «νέο» ή «2019-nCoV», που σημαίνει «ένας νέος κοροναϊός, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2019». «Το όνομα αυτό που έχει σήμερα, δεν είναι εύκολο στη χρήση του, με αποτέλεσμα τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα για τον ιό. Ο κίνδυνος όταν δεν υπάρχει ένα επίσημο όνομα, είναι ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν όρους όπως Ιός της Κίνας και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις εναντίον συγκεκριμένων πληθυσμών», τόνισε η δρ Γουάτσον. Την κατάσταση επιδεινώνουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, όπου ανεπίσημα ονόματα επικρατούν γρήγορα και μετά είναι δύσκολο κανείς να τα «ξεριζώσει». Το επείγον καθήκον της επίσημης ονοματοδοσίας του ιού είναι ευθύνη της Διεθνούς Επιτροπής Ταξινόμησης των Ιών (ICTV). Το 2009 το ξέσπασμα του ιού Η1Ν1 είχε ανεπίσημα βαφτιστεί «γρίπη των χοίρων». Αυτό οδήγησε την Αίγυπτο να εξοντώσει όλο τον πληθυσμό των χοίρων της χώρας, παρόλο που ο ιός εξαπλωνόταν από τους ανθρώπους και όχι από τους χοίρους. Αλλά και τα επίσημα ονόματα μπορεί να αποδειχθούν προβληματικά. Ενδεικτικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) άσκησε κριτική για το όνομα που δόθηκε στον ιό MERS (Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής) το 2015, καθώς θεωρήθηκε ότι το εν λόγω όνομα ευνοούσε την πυροδότηση αντιδράσεων κατά συγκεκριμένων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων (εν προκειμένω αραβικών και μουσουλμανικών). Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του ΠΟΥ, το όνομα για τον νέο κοροναϊό δεν πρέπει να περιλαμβάνει γεωγραφική ένδειξη, όνομα ανθρώπου, ζώου ή φαγητού, ούτε αναφορές σε συγκεκριμένη κουλτούρα ή βιομηχανία. Πρέπει επίσης να είναι σύντομο και περιγραφικό όπως το SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο). Για να «πιάσει» το όνομα όμως, «πρέπει επίσης να «κυλάει» από τη γλώσσα λίγο πιο γρήγορα από τα άλλα ονόματα εκεί έξω», δήλωσε ο καθηγητής ιολογίας Μπένζαμιν Νιούμαν του Πανεπιστημίου Α&Μ του Τέξας, μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας, η οποία ξεκίνησε να συνεδριάζει πριν δύο εβδομάδες για να βρει όνομα στο νέο κοροναϊό. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ