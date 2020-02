«Βασιλιάς» της Μελβούρνης ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-2 σετ του Ντόμινικ Τιμ (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) μετά από 4 ώρες παιχνιδιού και απέδειξε ότι στην Μελβούρνη κουμάντο κάνει εκείνος.

Ο Νόλε μπήκε στον τελικό με το πόδι πατημένο στο γκάζι καθώς πήρε τα τρία πρώτα γκέιμ του ματς. Ο Τιμ πήρε πίσω το μπρέικ στο 7ο γκέιμ του σετ, αλλά ο Τζόκοβιτς έκανε το μπρέικ στο δέκατο γκέιμ και πήρε το σετ με 6-4.

Ο Αυστριακός αντέδρασε άμεσα έκανε μπρέικ νωρίς στο δεύτερο σετ και όταν δέχθηκε εκείνος μπρέικ, είχε την ψυχραιμία να ανασυγκροτηθεί άμεσα, να κάνει νέο μπρέικ και να πάρει το δεύτερο σετ με 6-4.

Το τρίτο σετ βρήκε τον «Μότσαρτ» να κάνει δύο μπρέικ νωρίς και να προηγείται με 4-0. Ο Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να αντιδράσει και ο Τιμ έκλεισε το σετ με 6-2.

Στο τέταρτο σετ οι δύο τενίστες άλλες φορές εύκολα και άλλες δύσκολα κρατούσαν το σερβίς τους μέχρι το όγδοο γκέιμ του σετ, όπου ο «Τζόκερ» έκανε το μπρέικ και στη συνέχεια έκλεισε το ματς με 6-3.

Στο τελευταίο σετ του ματς ο Νόλε έκανερ μπρέικ μόλις στο τρίτο γκέιμ του σετ και το υπερασπίστηκε, φτάνοντας τελικά στην κατάκτηση του τροπαίου με 6-4.

Αυτός ήταν ο όγδοος τελικός του Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, η όγδοη κατάκτηση απέναντι σε τέταρτο διαφορετικό αντίπαλο και έτσι ο Σέρβος από αύριο θα βρίσκεται και πάλι στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

