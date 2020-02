Ολυμπιακός: Φορτούνης και Λάζαρος έδειξαν το δρόμο στα «αστέρια» του μέλλοντος

View this post on Instagram

Μόνο αν ακολουθείς τα βήματα των επιτυχημένων, χαράζοντας παράλληλα την πορεία σου με την προσωπική σου σφραγίδα, μπορείς να φτάσεις πραγματικά ψηλά… Οι παίκτες μας από τις ομάδες Κ14 και Κ15, άκουσαν με προσοχή όσα είχαν να τους πουν οι Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και Κώστας Φορτούνης, συζητώντας μαζί τους για όσα τους απασχολούν! 🔴⚪️ #olyfcacademy #olympiacos #onefamily