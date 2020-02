Άνχελ Γκερέρο : Εύχομαι ο Θρύλος να πάρει το πρωτάθλημα

View this post on Instagram

Our paths separate for a while, I want to thank the entire Olympiacos FC family and also many thanks to all the people who make up this family. I want to thank Mr Marinakis for his confidence and for giving me the opportunity to play in this great club. It is a big pride to fight for Olympiacos’ shirt, I feel fortunate to have lived magical nights in our stadium next to you. Forgetting football part, I want to thank all the people of this wonderful country, for their love and respect that show to me and to my family during this time, thank you from the bottom of my heart. I want to wish you all the best for this season. I wish you to celebrate the title that Legend deserves. From now on, I will continue to be one of you even by distance. See you soon. Οι δρόμοι μας χωρίζουν για λίγο, θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού αλλά και τους ανθρώπους που αποτελούν αυτή την οικογένεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη, για την αυτοπεποίθησή του και για το ότι μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε ένα σπουδαίο κλαμπ. Είναι μεγάλη τιμή να παλεύεις και να αγωνίζεσαι για τη φανέλα του Ολυμπιακού, αισθάνομαι πολύ τυχερός για τις μαγικές νύχτες που έζησα στο γήπεδό μας, μαζί με όλους εσάς. Αφήνοντας το ποδοσφαιρικό κομμάτι, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους αυτής της πανέμορφης χώρας, για την αγάπη και το σεβασμό που έδειξαν σε μένα και στην οικογένειά μου όλο αυτό το διάστημα, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Θέλω να ευχηθώ μόνο τα καλύτερα για αυτή τη σεζόν. Εύχομαι στο τέλος ο Θρύλος να πανηγυρίσει το Πρωτάθλημα που τόσο πολύ αξίζει. Από εδώ και πέρα, θα συνεχίσω να είμαι ένας από σας, έστω και από απόσταση. Τα λέμε σύντομα.