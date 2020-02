Αντετοκούνμπο : «Ελληνική βραδιά» από τους Μπακς προς τιμήν του Γιάννη και του Θανάση

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να τιμήσουν τους δύο Έλληνες που διαθέτουν στο ρόστερ τους, κι έτσι η αναμέτρηση με τους Ντένβερ Νάγκετς είχε το χαρακτήρα «ελληνικής βραδιάς».

Όσοι πήγαν στο γήπεδο τούς δινόταν ένα μπλουζάκι με θέμα την Ελλάδα κατά την είσοδό τους, ενώ οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν ετοιμάσει κι άλλες εκπλήξεις για το κοινό.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ξεκίνησαν μαζί στη βασική πεντάδα του Μάικ Μπούντενχολζερ, ενώ το πιο εντυπωσιακό ήταν πως ο εκφωνητής του γηπέδου έκανε την παρουσίαση των «ελαφιών» στα ελληνικά.

Ακόμη και μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, φίλοι της ομάδας περίμεναν περίμεναν τον Greek Freak και τον Elevator για να… γιορτάσουν μαζί τους.

These fans waited an hour after the final buzzer to celebrate Greek Night with @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43! #Bucks pic.twitter.com/MO9OHjhBsS

— Tony Cartagena (@TonyCartagena) February 1, 2020