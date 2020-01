Ο Βινς Κάρτερ στην τρίτη θέση της λίστας των συμμετοχών στην ιστορία του ΝΒΑ

Ο Βινς Κάρτερ σημείωσε ένα ακόμα σπουδαίο ρεκόρ, αφού στον αγώνα των Χοκς με τους Σίξερς ανέβηκε στην 3η θέση της λίστας των συμμετοχών στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τον Νοβίτσκι.

Ο βετεράνος έφτασε στον αγώνα των Χοκς με τους Σίξερς (νίκη με 127-117) τις 1.523 συμμετοχές, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Κάρτερ άφησε πίσω του τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 1.522 συμμετοχές.

Η απόσταση του Βινς από τον δεύτερο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ βρίσκεται στα 37 ματς, αλλά δυστυχώς δεν απομένουν τόσο πολλά στους Χοκς για να τα καταφέρει (έχουν παίξει ήδη 49), δεδομένου πως έχει ανακοινώσει τον τερματισμό της καριέρας του.

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks for moving up to 3rd on the all-time GAMES PLAYED list. pic.twitter.com/yim3pK9NGq

— NBA (@NBA) January 31, 2020