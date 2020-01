Εξαλλος με τον Λίνγκαρντ ο Σόλσκιερ (vid)

Έξαλλος με τον Τζέσε Λίνγκαρντ παρουσιάστηκε ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στη συμπολίτισσα Σίτι.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» νίκησαν με σκορ 1-0 μέσα στο «Έτιχαντ» όμως δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του Carabao Cup, καθώς είχαν ηττηθεί 3-1 στο «Ολντ Τράφορντ».

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και εν όσο η Γιουνάιτεντ κυνηγούσε το γκολ, ο Τζέσε Λίνγκαρντ είχε πολύ κακή απόδοση, χάνοντας εύκολα τη μπάλα σε πολλές περιπτώσεις, με τον Νορβηγό τεχνικό να τα… βάζει μαζί του.

Συγκεκριμένα, η κάμερα «έπιασε» τον Σόλσκιερ να φωνάζει στον παίκτη του πως αν το ξανακάνει θα τον αντικαταστήσει.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός δεν έδειξε να το κατανοεί και έτσι ο 46χρονος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» κράτησε την… υπόσχεση του κάνοντας τον αλλαγή στο 65′.

Δείτε το βίντεο με τον Σόλσκιερ να φωνάζει στον Λίνγκαρντ:

Ole telling Lingard if he does that 1 more time he can …. off 😡

A few moments later he does the same and is off 🤣#MCIMUN pic.twitter.com/fvrfNK9Byo

— Football Daily (@footballdaily) January 29, 2020