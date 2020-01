Κόμπι: Ανασύρθηκαν οι σωροί του μοιραίου ελικοπτέρου

Πέρασαν περίπου 48 ώρες από το τραγικό συμβάν που συγκλόνισε τον κόσμο, με τον χαμό του Κόμπι Μπράιαντ, της 13χρονης κόρης του Τζιάννα και εφτά ακόμα ατόμων και οι αρχές της Καλιφόρνια επιβεβαιώνουν πως έχουν πλέον ανασυρθεί και οι εννιά σοροί από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Όπως μεταδίδουν τα μεγαλύτερα αμερικάνικα Μέσα, την Τρίτη (28/01) ανασύρθηκαν και οι εννιά σοροί μετά από προσπάθειες των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων.

Δεν έχει πάντως πραγματοποιηθεί ακόμα ταυτοποίηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκαναν οι αρχές της Καλιφόρνια.

The bodies of all 9 victims in the helicopter crash that killed Kobe Bryant have been recovered, officials saidhttps://t.co/KkMotIaNY3

— The New York Times (@nytimes) January 28, 2020