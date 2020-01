Ιραν: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την κατάρριψη του Boeing – Υπέρ των διαδηλωτών ο Τραμπ

«Καζάνι που βράζει» είναι το Ιράν, με διαδηλωτές να έχουν βγει στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων, μετά από την παραδοχή από τους Φρουρούς της Επανάστασης ότι κατέρριψαν το ουκρανικό Boeing 737-800 από λάθος.

Για δεύτερη ημέρα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στις πόλεις του Ιράν και φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

#BREAKING: Right now in #Tehran tens of thousands of Iranians have come to streets using their cars to cause traffic & block highways on security forces of #Iran‘s Islamic Regime who are on their ways to suppress anti-Islamic Regime #IranProtests over shot-down of #PS752 by #IRGC pic.twitter.com/E2SrTTtouo — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 12, 2020

«Ψεύδονται ότι ο εχθρός μας είναι η Αμερική, ο εχθρός μας είναι εδώ ακριβώς», φώναζε μια ομάδα διαδηλωτών έξω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με οπτικό υλικό που ανέβηκε στο Twitter.

Students in #Tehran avoid stepping on flags of USA&Israel,chanting: «our enemy is inside the country,they lie that it’s America»!regime’s ministry of education has painted US flags in universities to encourage enemity with west and spread hatred. pic.twitter.com/GgsUMaQoN8 — 🥈بامداد (@bamdad_azad) January 12, 2020

Πολυάριθμοι διαδηλωτές εμφανίζονται στο βίντεο έξω από ένα άλλο πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας και σε συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις.

Mάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που έσκισαν πανό με την εικόνα του Κασέμ Σουλεϊμανί, του εξέχοντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ στο Ιράκ στις 3 Ιανουαρίου.

Κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν στο Reuters ότι στους δρόμους της πρωτεύουσας έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις καταστολής της Αστυνομίας.

Χθες η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών στην πρωτεύουσα με πολλούς από αυτούς να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα» αναφερόμενοι στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Η Τεχεράνη δεν απέκρυψε την αιτία της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους»

Ένας ανώτερος ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν είχε καμία πρόθεση να αποκρύψει την αιτία της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους, το οποίο ο ιρανικός στρατός παραδέχτηκε ότι κατέρριψε από λάθος, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

«Από την αρχή δεν υπήρχε πρόθεση να αποκρύψουμε την αιτία του δυστυχήματος, ειδικά δεδομένου ότι η φύση της και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της…την καθιστούν σχεδόν αδύναντον να παραμείνει κρυφή», δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο ο γραμματέας του ανώτερου σώματος εθνικής ασφαλείας Αλί Σαμχανί.

Στήριξη στους διαδηλωτές από τις ΗΠΑ

Με μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του προς τους διαδηλωτές στο Ιράν.

«Προς τους ηγέτες του Ιράν-ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΑΣ. Χιλιάδες έχουν ήδη σκοτωθεί η φυλακιστεί από εσάς και ο Κόσμος παρακολουθεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν. Θέστε ξανά σε λειτουργία το Ίντερνέτ σας και αφήστε τους δημοσιογράφους να το χρησιμοποιούν ελεύθερα! Σταματήστε να σκοτώνετε τον υπέροχο ιρανικό λαό!».

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Παρόμοιο μήνυμα στήριξης έκανε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

«Η φωνή του ιρανικού λαού είναι ξεκάθαρη. Μπούχτισαν με τα ψέματα του καθεστώτος, τη διαφθορά, την ανικανότητα και τη βιαιότητα των Φρουρών της Επανάσταση υπό την κλεπτοκρατία του Χαμενεΐ» έγραψε.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir‘s kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

Οργή και για τη σύλληψη του Βρετανού πρέσβη

Ανησυχία έχει προκαλέσει η σύλληψη του Ρομπ Μακέιρ, Βρετανού πρέσβη στο Ιράν, εξαιτίας της συμμετοχής του στις διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Ο ίδιος ο Μακαίρ αρνείται ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε διαδήλωση, λέγοντας ότι απλά πήγε σε ολονυκτία για τα θύματα της πτήσης των Ukraine International Airlines.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting. — Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επέκρινε την Τεχεράνη για τη σύλληψη και ζήτησε αποκλιμάκωση.

Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 12, 2020

Από τη μεριά του, το ιρανικό ΥΠΕΞ κάλεσε σήμερα τον Μακέιρ να απολογηθεί για την «αντισυμβατική συμπεριφορά» του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν συγκέντρωση μπροστά από την πρεσβεία της Βρετανίας στο Ιράν, ζητώντας την απομάκρυνση του Μακέιρ.