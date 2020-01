Το κόκκινο «λάβαρο του πολέμου» υψώθηκε για πρώτη φορά στο Ιράν

Τύμπανα πολέμου ηχούν τις τελευταίες ώρες στο Ιράν, μετά τη δολοφονία του ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί που υλοποιήθηκε με εντολή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξόντωση του Σουλεϊμανί, διοικητή της επίλεκτης μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης, Κουντς, προκάλεσε οργή στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ορκίζεται εκδίκηση από τις ΗΠΑ για το θάνατο του πανίσχυρου άντρα.

Τι και αν οι ειδικοί εκτιμούν ότι η απάντηση θα γίνει επί ιρανικού εδάφους και εν ευθέτω χρόνω, φαίνεται ότι στο Ιράν ήδη ηχούν πολεμικές σάλπιγγες.

Συγκεκριμένα, έντονος προβληματισμός έχει προκληθεί από τις εικόνες που μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, όπου απεικονίζεται ένα τζαμί, στον τρούλο του οποίου υψώνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία μια κόκκινη σημαία.

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

— SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020