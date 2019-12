Η Τυνησία απορρίπτει την πρόταση Ερντογάν για εμπλοκή στη λιβυκή κρίση

«Η Τυνησία δεν θα συμμετάσχει σε κανέναν συνασπισμό» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία Τύπου της χώρας, «αδειάζοντας», ουσιαστικά τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που είχε ζητήσει να συμμετάσχει η χώρα σε μια τουρκική συμμαχία στη Λιβύη

Την ίδια ώρα κατήγγειλε με σφοδρότητα τις δηλώσεις σχετικά με την ένταξη της Τυνησίας σε μια τουρκική συμμαχία.

Η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας στην Τυνησία ανακοίνωσε, η χώρα δεν συμμετέχει στον άξονα Λιβύης-Τουρκίας και Αλγερίας, διότι αυτός δεν αντικατοπτρίζει τη θέση της χώρας.

Η προεδρία ανακοίνωσε ότι η στάση του κράτους είναι ουδέτερη στη λιβυκή κρίση, τόνισε επισταμένα ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει σε κανένα συνασπισμό, ενώ κατήγγειλε με σφοδρότητα, τις δηλώσεις σχετικά με την ένταξη της χώρας σε μια τουρκική συμμαχία στη Λιβύη από Λίβυο αξιωματούχο.

BREAKING | Rachida #Ennaifer, designated Media in-Charge at the Tunisian Presidency, denies the press conference statement by Fathi #Bashagha on Tunisia joining an alliance with #Libya, #Turkey and #Algeria. She said the statement does not reflect the position of #Tunisia. pic.twitter.com/GxYKd98h93

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 26, 2019