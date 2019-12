Λιβύη: Η κυβέρνηση της Τρίπολης αποδέχεται τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη, αφού κάθε ώρα που περνάει η κατάσταση μυρίζει όλο και περισσότερο «μπαρούτι».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αl Jazeera η κυβέρνηση της Τρίπολης «αποδέχεται την προσφορά της Τουρκίας για στρατιωτική υποστήριξη», επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές της Τρίπολης που δεν κατονομάζει.

Την εν λόγω πρόταση για ανάπτυξη τούρκων στρατιωτών στην Λιβύη, είχε διατυπώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον «πρωθυπουργό» της Λιβύης.

Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου πως η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Λιβύη για να υποστηρίξει τη λιβυκή κυβέρνηση Eθνικής Eνότητας (GNA) του Φάγεζ αλ-Σάρατζ, βάσει των όρων πρόσφατης συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών.

«Αν η Λιβύη διατυπώσει ένα τέτοιο αίτημα, θα μπορέσουμε να στείλουμε (στρατιωτικό) προσωπικό μας, κυρίως καθώς έχουμε συνάψει μια στρατιωτική συμφωνία» είχε δηλώσει τότε ο Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εμφανίζεται αποφασισμένος να ενισχύσει τον στρατό του Αρχηγού του Λιβυκού Εθνικού Στρατού με ρωσικής προέλευσης τεθωρακισμένα, κατά την προέλαση του στην Τρίπολη.

Όπως αναφέρει το simgalive.com, o Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι έχει περικυκλώσει την Τρίπολη, που είναι προπύργιο της κυβέρνησης Σάρατζ.

Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής τον φέρουν να έχει καταλάβει περιοχές της, ενώ οι μάχες έχουν μεταφερθεί μέσα στην πόλη, στον στρατηγικής σημασίας «άξονα Σαλαντίν».

Οι δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού χαρακτήρισαν την μάχη ως «τελική και αποφασιστική».

Η Λιβύη είναι από το 2014 διαιρεμένη σε αντίπαλα στρατιωτικά και πολιτικά στρατόπεδα τα οποία έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα Τρίπολη και στην ανατολική Λιβύη αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση Σάρατζ βρίσκεται σε σύγκρουση με τις δυνάμεις με επικεφαλής τον Χαλίφα Χάφταρ.

Ο Χάφταρ ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των λιβυκών πετρελαιοπηγών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, όμως τα πετρελαϊκά έσοδα ελέγχονται από την κεντρική τράπεζα στην Τρίπολη. Οι δύο αντίπαλες στρατιωτικές συμμαχίες αντιπαρατίθενται επίσης στα περίχωρα της πρωτεύουσας, ενώ αμέσως μετά την συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης ο Χάφταρ με διάγγελμά του έδωσε το «σάλπισμα» για την τελική εφόρμηση με στόχο την κατάληψη της λιβυκής πρωτεύουσας.

Libyan National Army Commander Khalifa Haftar orders his forces to begin advancing toward Tripoli and adds that gunmen in the city will be provided with immunity in exchange for laying down their arms, the Libyan general says during a televised address.https://t.co/qYagKVixTt

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 12, 2019