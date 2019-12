Πούτιν – Ερντογάν συζητούν για την στρατιωτική υποστήριξη της Άγκυρας στη Λιβύη

epa05467208 Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) and Russian President Vladimir Putin meet in the Konstantinovsky Palace in Strelna, outside St. Petersburg, Russia, 09 August 2016. The two leaders were meeting in what was reported as an attempt to resurrect bilateral relations. Erdogan's meeting with Putin marked his first visit to Russia since diplomatic ties between the two countries broke down following the downing of a Russian fighter jet by Turkey on the Syrian border in November 2015. EPA/ANATOLY MALTSEV

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συζητήσει τον ερχόμενο μήνα με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν το σχέδιο της Τουρκίας να παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, ανακοινώθηκε σήμερα από το Κρεμλίνο. «Η Ρωσία … υποστηρίζει οποιεσδήποτε προσπάθειες και μεμονωμένες χώρες σε ό,τι αφορά την εξεύρεση λύσεων στη (λιβυκή) κρίση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.