Τραμπ: Απάτη η διαδικασία καθαίρεσης

Αμεση, όσο και αναμενόμενη ήταν η αντίδραση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση να παραπεμφθεί σε δίκη στη Γερουσία με το ερώτημα της αποπομπής του.

«Η καθαίρεση είναι απάτη» δήλωσε.

Στην έγκριση και των δύο κατηγοριών (άρθρων μομφής) με τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη στη Γερουσία, με το ερώτημα της αποπομπής του από το ύπατο κρατικό αξίωμα, ενέκρινε η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της χώρας.

Με πλειοψηφία 23 βουλευτών έναντι 17, η Επιτροπή ενέκρινε τόσο την κατηγορία περί κατάχρησης εξουσίας, όσο και εκείνη για παρεμπόδιση έρευνας του Κογκρέσου από πλευράς του αρχηγού του κράτους.

Πλέον η διαδικασία παραπέμπεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία της αποφασίσει να παραπέμψει τον Τραμπ σε δίκη (πράγμα που αναμένεται να συμβεί, αφού στο σώμα πλειοψηφεί το Δημοκρατικό Κόμμα), ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα δικαστεί από τη Γερουσία, άνω σώμα του Κογκρέσου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μετά την έγκριση από την επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των δύο κατηγοριών σε βάρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την όλη διαδικασία χαρακτηρίζοντάς την «απάτη».

«Είναι κάτι πολύ θλιβερό για τη χώρα μας, όμως φαίνεται πως είναι κάτι πολύ καλό για εμένα σε πολιτικό επίπεδο» δήλωσε ο Τραμπ.

«Η καθαίρεση είναι απάτη», υπογράμμισε.

How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the V.A. (Choice!), cut Taxes & Regs, protected your 2nd A, created Jobs, Jobs, Jobs, and soooo much more? Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019