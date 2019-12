Γερμανία: Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών με δεκάδες τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Μπλάνκενμπουργκ της Γερμανίας, με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης να αναφέρουν πως υπάρχουν δεκάδες τραυματίες.

Το Reuters, επικαλούμενο την αστυνομία, κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 τραυματίες, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας σημείωσε πως είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης της περιοχής, ενώ δεν διασαφήνισε την αιτία της έκρηξης.

#Explosion in Blankenburg #Harz

Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312

