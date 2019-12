Βίντεο – ντοκουμέντο αποδεικνύει τον εκβιασμό της Λιβύης από την Τουρκία

Την ώρα που η Ελλάδα συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να απομονώσει την Τουρκία σε ό,τι αφορά στη συμφωνία με τη Λιβύη για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, ελληνικές διπλωματικές πηγές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία με βάση τα οποία εκτιμούν πως η Αγκυρα εκβίασε την Τρίπολη.

Ειδικότερα, όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν στοιχεία για την αποστολή των όπλων στο λιμάνι της Λιβύης και γνωρίζουν τόσο τον χρόνο της παράδοσης όσο και το πλοίο με το οποίο έγιναν.

Στο πλαίσιο αυτό, στη δημοσιότητα δίνονται εικόνες από τη διάρκεια της παράδοσης τουρκικών τεθωρακισμένων οχημάτων στο λιμάνι της Τρίπολης, από τουρκικό πλοίο, με όνομα AMAZON. Πρόκειται για οχήματα κατασκευασμένα το 2018, που παραδόθηκαν στην κυβέρνηση Σαράτζ τον Μάιο του 2018.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε ο Alpha, οι λόγω παραδόσεις όπλων δεν ήταν τόσο κρυφές όπως ήθελαν να νομίζουν οι Τούρκοι. Και αυτό γιατί Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι είχαν κάνει εκτενείς αναφορές στο ζήτημα αυτό, ήδη από την ημέρα παράδοσης του οπλισμού.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Μοχάμεντ Μανσούρ, στο Twitter:

#Turkey aid to #GNA forces in #Tripoli – Kirpi II MRAPs reached #Tripoli port on board of #Moldovan Ro-Ro Cargo ship «Amazon GIURGIULESTI» pic.twitter.com/eXp3A8162m

— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) May 18, 2019