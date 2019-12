Τουρκία: Έντονη αντίδραση για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Γερουσία

Οι τελευταίες κινήσεις των ΗΠΑ, η έγκριση του νομοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας και η σημερινή επικύρωση από την αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, θέτουν σε κίνδυνο τις διμερείς σχέσεις, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

«Το νομοσχέδιο κυρώσεων που ψηφίστηκε χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και το ψήφισμα της Αρμενίας που εγκρίθηκε σήμερα στην Γερουσία θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των διμερών μας σχέσεων» τόνισε στο twitter ο Αλτούν.

«Οι κυρώσεις και οι απειλές δεν θα μας αποτρέψουν να προστατέψουμε τα συμφέροντα της εθνικής μας ασφαλείας» δήλωσε ο Τούρκος αξιωματούχος, τονίζοντας πως αυτά τα δύο ψηφίσματα της αμερικανικής Γερουσίας αποτελούν «ανεύθυνες και παράλογες ενέργειες».

Νωρίτερα, η Γερουσία επικύρωσε το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων που αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συντριπτική πλειοψηφία -405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά- το ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζεται γενοκτονία η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς πριν από έναν αιώνα.

Μετά από εμπόδια που έθεσαν αρκετές φορές Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές για να μην τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, η Γερουσία το ενέκρινε σήμερα ομόφωνα.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq

Ο Τεντ Κρουζ, από τους γερουσιαστές που κατέθεσαν το ψήφισμα, χαιρέτισε την έγκριση του ψηφίσματος.

«Είναι η τρίτη συνεχή εβδομάδα, που ερχόμαστε στην αίθουσα της Γερουσίας για να επικυρώσουμε αυτό το ψήφισμα. Και είμαι ευγνώμων που σήμερα το πετύχαμε. Το ψήφισμα Μενέντεζ-Κρουζ επιβεβαιώνει την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της γενοκτονίας των Αρμενίων» τόνισε ο Κρουζ, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Σήμερα, περνώντας το ψήφισμα για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η Γερουσία τελικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων να επιβεβαιώσει την ιστορία: Αυτό που συνέβη στην Αρμενία ήταν γενοκτονία. Δεν υπάρχει άλλη λέξη γι ‘αυτό» ήταν το σχόλιο του Ρόμπερτ Μενέντεζ.

As former @UN Ambassador @SamanthaJPower wrote in her Pulitzer Prize-winning book, A Problem from Hell, “America’s nonresponse to the Turkish horrors established patterns that would be repeated.”

Today, in the Senate, we break those patterns.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019