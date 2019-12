ΗΠΑ: Έξι νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Νιού Τζέρσεϊ

Ένας αστυνομικός και αρκετοί άλλοι έχασαν τη ζωή τους στο Νιού Τζέρσεϊ, κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς.

Ο θάνατος του αστυνομικού διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο, ενώ πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως.

Οι σφαίρες έπεφταν «βροχή» με το περιστατικό να διαρκεί συνολικά τουλάχιστον μια ώρα. Οι αρχές ωστόσο τονίζουν ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους άνδρες και τις γυναίκες του αστυνομικού τμήματος του Τζέρσεϊ Σίτι, ιδιαίτερα στους αστυνομικούς που πυροβολήθηκαν σε αυτήν την αντιπαράθεση», τόνισε στο Twitter η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάνστον.

BREAKING: Massive police response to active shooter at a Kosher Bodega in Jersey City, New Jersey.

– One cop shot in the head

– Suspects are reportedly one male and one female

– All schools in the area are on lockdown

– The ATF is responding

