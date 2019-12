Ιράν: Βίντεο αποκαλύπτουν την ωμή καταστολή κατά διαδηλωτών

Βίντεο που δείχνουν αιμόφυρτους διαδηλωτές και ελεύθερους σκοπευτές πάνω στις στέγες ήρθαν στο φως με τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του Διαδικτύου στο Ιράν, το οποίο κόπηκε κατά τη διάρκεια των ταραχών που οδήγησαν σε μια από τις σκληρότερες καταστολές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στις 15 Νοεμβρίου μετά την ανακοίνωση της αύξησης της τιμής της βενζίνης, και ήταν βίαιες σε ορισμένα μέρη, επεκτάθηκαν γρήγορα σε δεκάδες περιοχές.

Αλλά η πρόσβαση των διαδηλωτών στον έξω κόσμο μέσω του Ιντερνετ επίσης κόπηκε γρήγορα από τις αρχές, σύμφωνα με το NetBlocks, που παρακολουθεί την ελευθερία της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η πρόσβαση διακόπηκε σχεδόν πλήρως για τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του blackout, η καταστολή ήταν «πιο ωμή» σε σχέση με προηγούμενες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν, δηλώνει ο Κάμραν Μάτεν, ερευνητής διεθνών σχέσεων στο πανεπιστήμιο του Σάσεξ, στη Βρετανία.

«Όλα τα βίντεο που είδα πριν από τη διακοπή του ‘Ιντερνετ δείχνουν ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης των συγκεντρώσεων και των ‘πυρών για να σκοτώσουν’ ήταν πολύ σύντομο».

Protests in #Iran continue to fill the streets, and now security forces are shooting unarmed citizens. The Iranian people want freedom. pic.twitter.com/pIaEHA1Cui

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) November 26, 2019