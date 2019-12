Στο μυαλό της Λίντα Μπένγκλις

«Κανείς δεν χρειάζεται να σου ότι είσαι καλλιτέχνης. Πρέπει να το πεις εσύ στον εαυτό σου και να το πιστέψεις». H δημιουργός που άφησε ισχυρό το στίγμα της στη σύγχρονη τέχνη τη δεκαετία του ’70 χρησιμοποιώντας την τεχνική της κηρογραφίας, τα γλυπτά από χυτό λάτεξ αλλά και τα γλυπτά με πτυχώσεις παρουσιάζει μια έκθεση με έργα της από το 1969 μέχρι σήμερα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε μια διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» η Μπένγκλις μιλάει στη Μαριλένα Αστραπέλλου για το τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης και για το πώς τη διαμόρφωσε η ελληνική καταγωγή της και δηλώνει συγκινημένη για την έκθεση «In the Realm of the Senses», καθώς νιώθει ότι τα έργα της, τα οποία αντιπαραβάλλονται και με εκθέματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ήρθαν επιτέλους «σπίτι τους».