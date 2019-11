Ολυμπιακός: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο του (pic)

Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού χθες το βράδυ έδωσαν το «παρών» στο «Tottenham Hotspur Stadium» και στήριξαν έμπρακτα τον Πέδρο Μαρτίνς και τους ποδοσφαιριστές του στη μεγάλη μάχη με την ομάδα του Μουρίνιο για την 5η στροφή του Champions League.

Οι οπαδοί των Πειραιωτών τραγουδούσαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για την αγαπημένη τους ομάδα, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης χειροκρότησαν τον Πορτογάλο τεχνικό και τους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν απέναντι στην Τότεναμ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός το απόγευμα της Τετάρτης με ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τους χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο των Πετεινών.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στο twitter φωτογραφίες από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο «Tottenham Hotspur Stadium» και τις συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Ευχαριστούμε για την μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε και την στήριξή σας στο Λονδίνο».

Δείτε την ανάρτηση:

Ευχαριστούμε για την μαγική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε και την στήριξή σας στο Λονδίνο! / Thank you for your incredible support in London, you are truly the best fans! 🔴⚪️👏🏻

#Olympiacos #UCL #ΤHFCOLY #Tottenham #THFC #Fans #Support #ThankYou #Family pic.twitter.com/WAjZgyldos

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 27, 2019