Κατέρρευσε γέφυρα από την κακοκαιρία στην Ιταλία

Μια οδογέφυρα κατέρρευσε σήμερα στη Λιγουρία της βορειοδυτικής Ιταλίας, κοντά στην πόλη Σαβόνα, όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της SIAS, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Λιγουρίας Τζοβάνι Τότι είπε ότι η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε κατολίσθηση με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η γέφυρα. Ένα αυτοκίνητο ενδέχεται να καταπλακώθηκε, όμως η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa.

News Alert : Italy – Heavy rains has caused flooding and landslides to parts of Italy. Video shows a viaduct on the A6 Turin-Savona road collapsed. #Savona #Italiapic.twitter.com/4SG8l9FvXC

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 24, 2019