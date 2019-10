Νεκροταφείο ναυαγίων στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να ξεκλειδώσει το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε

Το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε μπορούν να λύσουν εξήντα ναυάγια που εντοπίστηκαν σε εξαιρετική κατάσταση στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας.

Η τοποθεσία των ναυαγίων αυτών εντοπίστηκε τυχαία το 2015 ανοικτά της βουλγάρικης πόλης Νέσεμπαρ (ή στα αρχαία ελληνικά, Μεσημβρία).

Ήταν όμως μόλις πέρσι, το 2018, που αποκαλύφθηκε το πλήρες μέγεθος της μεγάλης αυτής ανακάλυψης.

Is this the best preserved #Roman era #shipwreck ever discovered? Located at a depth of c. 2100m in the Black Sea. For more details see: https://t.co/IAbYK9357T and catchup #GhostsOfTheDeep on All4 https://t.co/W46JpaQ9a4 pic.twitter.com/SYhckwkQgQ — Black Sea MAP (@BlackSeaMAP) July 19, 2019

Πρόκειται για ένα νεκροταφείο ελληνικών πλοίων, που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ένα από αυτά, ένα ελληνικό εμπορικό πλοίο είναι το αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο του κόσμου, καθώς χρονολογείται από το 400 π.Χ.

Forget #LoveIsland…tonight at 9 on More 4, the @BlackSeaMAP team are bringing history to life once again, with the discovery of some of the worlds most well preserved shipwrecks..some dating back to 400. BC #allaboard #Shipwreck #BlackSea #STEM @sotonarch pic.twitter.com/j2MoWb4JCR — OceanEarthUniSoton (@OceanEarthUoS) July 15, 2019

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έλλειψη οξυγόνου στο βυθό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία «νεκρή ζώνη». Έτσι, τα ξύλινα σκαριά διατηρήθηκαν σε άψογη κατάσταση.

Η σχέση των ναυαγίων με την Κιβωτό του Νωέ

Tώρα, οι αρχαιολόγοι και οι ωκεανογράφοι της ομάδας Black Sea Maritime Archaeology Project εκτιμούν πως ο εντοπισμός των ναυαγίων ίσως δίνει εν τέλει απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν για τον μεγάλο κατακλυσμό από τις Γραφές.

Συγκεκριμένα, μελετώντας τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ένα εκ των πλοίων θεωρείται πως θα μπορούσε να είναι ακόμη και η κιβωτός του Νώε.

#Roman era wreck 1, mid 3rd-5th century AD. Aegean form #Amphora consignment in bow cargo area, internally pitched for carrying wine, with broken ship mast laying on the port side. Learn more: https://t.co/IAbYK9357T and catchup #GhostsOfTheDeep on All4 https://t.co/W46JpaQ9a4 pic.twitter.com/IULVhXjGDE — Black Sea MAP (@BlackSeaMAP) July 17, 2019

«Η Κιβωτός του Νώε ίσως να βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα και η ιστορία της να συνδέεται με μία καταστροφική πλημμύρα που χτύπησε την περιοχή», αναφέρουν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η Μαύρη Θάλασσα ήταν λίμνη με φρέσκο νερό, η οποία αποκόπηκε από τη Μεσόγειο. Πιστεύεται ότι μία ξαφνική άνοδος των υδάτων της Μεσογείου προκάλεσε ένα πλημμυρικό φαινόμενο με τα νερά να έχουν ορμή 200 φορές μεγαλύτερη από τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Οι επιστήμονες για την ώρα συλλέγουν υποβρύχια δείγματα εδάφους από την «νεκρή ζώνη» και ευελπιστούν αυτά να αποτελέσουν σύντομα το «κλειδί του μυστηρίου» στην ιστορία της προέλευσης της ιστορίας της Κιβωτού.