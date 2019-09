Έλληνας χειρουργός αναλαμβάνει Διεθνής Πρόεδρος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»

Νέος διεθνής πρόεδρος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» αναλαμβάνει ο χειρουργός και πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της οργάνωσης, Χρήστος Χρήστου, έπειτα από απόφαση της Διεθνούς Γενικής Συνέλευσης της ΜΚΟ.

Ο κ. Χρήστου διαδέχεται στη διεθνή προεδρία τη Τζοάν Λιου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανακοίνωση της οργάνωσης, «η διεθνής ανθρωπιστική, ιατρική δράση βρίσκεται σήμερα -περισσότερο ίσως από ποτέ- αντιμέτωπη με πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούμαστε να δράσουμε σε ένα περιβάλλον, όπου η μετακίνηση πληθυσμών λόγω εμφυλίων πολέμων και ακραίων περιβαλλοντικών φαινομένων σημειώνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ, τη στιγμή που η ασφάλεια των εργαζομένων μας τίθεται σε διαρκείς δοκιμασίες».

Γεννημένος στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, ο κ. Χρήστου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Χειρουργική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο και παραμένει ως μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του.

Ο κ. Χρήστου ειδικεύτηκε στη Γενική και Επείγουσα Ιατρική στο Τμήμα Χειρουργικής και Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» της Αθήνας. Το 2013 μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως ανώτερος κλινικός συνεργάτης του Τμήματος Χειρουργικής του Παχέος Εντέρου στο King’s College Hospital.

Today, first day of Dr Christos Christou as New International President @MSF-Join us to warmly welcome him & my very deep thanks for your support throughout the last 6 years to people who are making MSF of everyday at field&HQ + donors #gratefulhttps://t.co/EfdHvmzzlj

— Dre Joanne Liu (@DreJoanneLiu) September 9, 2019