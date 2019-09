Επιμένει ο τυφώνας Dorian : Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εγκλωβισμένων – 5 νεκροί

Ο τυφώνας Dorian αποδυναμώθηκε ελαφρά στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη και υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3, ενώ παραμένει πάνω από τις Μπαχάμες συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα περίπου 205 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Παρά την μικρή εξασθένισή του ο τυφώνας Dorian εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνος και οι κάτοικοι οφείλουν να παραμείνουν στα καταφύγια, αναφέρει το πιο πρόσφατο ανακοινωθέν, το οποίο εκδόθηκε στις 08:00 ώρα Ελλάδος, του αμερικανικού Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC), που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι.

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ πολλά εκατομμύρια κάτοικοι στην Φλόριντα, την Τζόρτζια και την Νότια Καρολίνα έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις ακτές, από όπου αναμένεται να περάσει ο Dorian τις προσεχείς ημέρες, και να παραμείνουν στα καταφύγιά τους.

Ο τυφώνας εξακολουθεί προς το παρόν να βρίσκεται πάνω από το νησί Γκραντ Μπαχάμα και αναμένεται να παραμείνει εκεί για μεγάλο μέρος της σημερινής ημέρας προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και συνοδευόμενος από «καταστροφικούς» ανέμους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του NHC.

Στις Μπαχάμες, όπου ο τυφώνας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ο πρωθυπουργός Χιούμπερτ Μίνις έκανε λόγο για «ιστορική τραγωδία» για το αρχιπέλαγος αυτό με τα περίπου 700 νησιά, το οποίο αντιμετώπισε κύματα ύψους τριών ως έξι μέτρων λόγω του κυκλώνα. Οι αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη επιχειρήσεων διάσωσης «εκεί όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες».

Σε μήνυμα SMS που έστειλε μια κάτοικος του Γκραντ Μπαχάμα, με την οποία το AFP μπόρεσε να επικοινωνήσει, δείχνει την απελπισία των κατοίκων που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτόν τον ατέρμονο κατακλυσμό: «Βρισκόμαστε κάτω από το νερό. Μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει ή να μας στείλει βοήθεια; Σας παρακαλούμε. Εγώ, τα έξι εγγόνια μου και ο γιος μου βρισκόμαστε στην σοφίτα» γράφει στο μήνυμα αυτό η Κέντρα Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η στάθμη των υδάτων φτάνει σε ορισμένα μέρη στο ύψος των στεγών των σπιτιών.

«That’s my kitchen window that water is hitting, and that has to be a minimum of about 20 feet above the ground.» Bahamas Minister for Agriculture Michael Pintard describes flooding from Hurricane Dorian at his house in Grand Bahama. https://t.co/QiKg6r48K0 pic.twitter.com/y2ciiJxc64

