Δεν αθωώνει πλήρως τον Τραμπ η έκθεση Μάλερ

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ κατέθεσε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ σχετικά με την έρευνά του για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ και για ενδεχόμενη παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάλερ δήλωσε πως η έκθεσή του δεν αθώωσε πλήρως τον Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως από τις υποψίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί του αντιθέτου.

Ακριβώς πριν ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη κατάθεσή του ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε για μια ακόμη φορά πως έχει πλήρως αθωωθεί από τον πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI). «ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ», έγραψε στο Twitter.

“Mueller was asked whether or not the investigation was impeded in any way, and he said no.” In other words, there was NO OBSTRUCTION. @KatiePavlich @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019