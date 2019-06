Το πρόγραμμα της ΝΔ για την ενίσχυση της Ναυτιλίας

Αναβαθμισμένο ανταγωνιστικό υπουργείο Ναυτιλίας, αύξηση του εργατικού δυναμικού στα πλοία, αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου, αξιοποίηση των 10 μεγάλων λιμανιών και ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση με παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής, θα είναι μερικές από τις προτεραιότητες της ΝΔ, αν μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόνισε σήμερα ο τομεάρχης ναυτιλίας της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Ιδρύματος Ευγενίδου Greek Shipping Summit με θέμα: «2020: The Wind of Change in Global Shipping».

Ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι «η ναυτιλία είναι εθνικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να αποκτήσει ενιαία φωνή πέρα από κόμματα και πολιτικές», προσθέτοντας ότι «ελληνικός εφοπλισμός και ναυτεργασία μπορούν να πάνε την ελληνική ναυτιλία ένα βήμα ακόμα πιο ψηλά».

«Υπάρχουνε δεκάδες χιλιάδες νέα άνεργα παιδιά και η ναυτιλία είναι μία οδός» είπε προσθέτοντας ότι στους στόχους της ΝΔ θα είναι η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού στα πλοία με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που «δυστυχώς για χρόνια δεν έχουν αναληφθεί».

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα σε συνεργασία με την ελληνική πλοιοκτησία και το ναυτεργατικό δυναμικό» τόνισε και εκτίμησε ότι λύση θα βρεθεί καθώς η ναυτιλία πέρα από την εθνική οικονομία συμβάλει και στην αντιμετώπιση του τεραστίου προβλήματος του ασφαλιστικού. Για την αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου είπε ότι θα πρέπει να αναληφθούν όλες εκείνες οι πρωτοβουλίες έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό με τα άλλα ξένα νηολόγια.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφερόμενος στη λιμενική πολιτική είπε ότι θα υπάρξει επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των 10 μεγαλύτερων λιμανιών της χώρας, ενώ προανήγγειλε μελέτες αξιολόγησης και βιωσιμότητας για κάθε λιμάνι ξεχωριστά. Για το θαλάσσιο τουρισμό είπε ότι το θεσμικό μας πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση τα άλλα ανταγωνιστικά θεσμικά πλαίσια ενώ για το τομέα της ναυπηγοεπισκευής είπε ότι έχουν γίνει βήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι η ΕΕ έχει τεράστιες ευθύνες ως προς την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκή ναυπηγικής ιδιαίτερα στον τομέα των επιδοτήσεων.

Αναφερόμενος στη ναυτική εκπαίδευση τόνισε ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα νόμο πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει ολιστικά και την οργάνωση αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της. Έκανε λόγο για συνεργασία των ΑΕΝ με τα πανεπιστήμια,ενώ τόνισε ότι για τη ΝΔ προτεραιότητα θα είναι ισχυρή δημόσια ναυτική εκπαίδευση με παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.