Μπάκινγχαμ: Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο αγγίζοντας τη Βασίλισσα

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε διαβασμένος σε σχέση με το βασιλικό πρωτόκολλο κατά τη χθεσινή δεύτερη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντούτοις μία κίνηση του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Μπάκινγχαμ έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια από τους Άγγλους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χτύπησε ελαφριά τη βασίλισσα Ελισάβετ στον ώμο όταν εκείνη σηκώθηκε για να κάνει πρόποση, στο πλαίσιο του επίσημου γεύματος το βράδυ της Δευτέρας στο Μπάκιγχαμ.

Αν και η βασίλισσα δεν αντέδρασε στη χειρονομία του Τραμπ, αυτό δεν συνέβη με πολλούς χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι δημοσίευσαν γρήγορα χιουμοριστικά tweets κάνοντας λόγο για «ακατάλληλη» συμπεριφορά του Τραμπ, τον οποία χαρακτήρισαν «αγενή».

Are you supposed to pat the Queen, Mr. President? pic.twitter.com/9UyNEc2ZuA — Khaled Faisal (@Du08Khaled) June 4, 2019

He should never be allowed to touch her. I hate that he is even breathing the same air as Her Majesty. — Nancy Sheppard (@NancyC252) June 4, 2019

Lol…. the man can’t spell protocol least of all comprehend it! pic.twitter.com/ZSmCdclJn7 — Naija PunStar! ♈ (@DAgubamah) June 4, 2019

Η βρετανική Daily Mail δεν θα μπορούσε να αφήσει το γεγονός ασχολίαστο, αφιερώνοντας ολόκληρο δημοσίευμα στο «ολίσθημα» – όπως το αποκαλεί – του Τραμπ.

Trump’s protocol lapse as he PATS Queen on the shoulder as she stands to toast him during State Banquet https://t.co/iRcW1nXcJ6 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 3, 2019

Λίγο πριν προσγειωθεί χθες στο Λονδίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαπολύσει σκληρή επίθεση από το Twitter ενάντια στο δήμαρχο του Λονδίνο, Σαντίκ Καν. Μάλιστα, αποκάλεσε τον Σαντίκ Καν «τελείως αποτυχημένο» μπροστά στη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Κάρολο.

Κατά τ’ άλλα, σύμφωνα με το Politico, το κλίμα στις συναντήσεις του Τραμπ και του επιτελείου του με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν πολύ καλό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε διπλωματικός και διαβασμένος σε σχέση με το εξαιρετικά πολύπλοκο βασιλικό πρωτόκολλο.

The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall @ClarenceHouse The Duke and Duchess of Cambridge @KensingtonRoyal, The Duke of York and The Earl and Countess of Wessex are also in attendance at the #USStateVisit banquet at Buckingham Palace. pic.twitter.com/rSWSNV1FKn — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2019

Kατά τον χαιρετισμό του στο επίσημο δείπνο, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την βασίλισσα, χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία γυναίκα» και «σύμβολο των ανεκτίμητων παραδόσεων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα».

“Το τμήμα της επίσκεψης στο Λονδίνο πηγαίνει πραγματικά καλά. Η βασίλισσα, αλλά κι ολόκληρη η βασιλική οικογένεια είναι φανταστικοί. Η σχέση μας με την Βρετανία είναι πολλή δυνατή,” έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, μεταξύ των συναντήσεών του και του επίσημου δείπνου.