Η ιταλική ομοσπονδία τιμώρησε τον Κιν για θέατρο και όχι την Κάλιαρι για την ρατσιστική επίθεση των οπαδών της!

Οι οπαδοί της Κάλιαρι καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Γιουβέντους έκαναν τον γνωστό ήχο της μαϊμούς προσβάλλοντας τον Μόιζε Κιν. Ο ίδιος όταν σκόραρε, στάθηκε μπροστά τους και άνοιξε τα χέρια του, θέλοντας να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο στον ρατσιστικό τους οχετό.

Το συμβάν στο 85ο λεπτό προκάλεσε τη θυμωμένη αντίδραση του συμπαίκτη του Κιν, Ματουϊντί, ο οποίος παραπονέθηκε ότι υπέστη κι αυτός ρατσιστική επίθεση από τους οπαδούς της Κάλιαρι, πέρυσι.

Παρόλα αυτά, το πειθαρχικό όργανο του ιταλικού πρωταθλήματος, ανέβαλε την απόφαση σχετικά με το άνωθεν συμβάν και «έτρεξε» να τιμωρήσει τον νεαρό άσο για… θέατρο στο ίδιο παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο δήλωσε την Παρασκευή (05/04) ότι είχε ζητήσει περισσότερες πληροφορίες από την ομάδα που κάνει την σχετική έρευνα και τις δημόσιες Aρχές «για να διαπιστώσει σε ποιες φάσεις του αγώνα έγινε στόχος της κερκίδας ο Κιν, με συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως φυλετική διάκριση».

Επίσης, έπρεπε να καθοριστεί «η πραγματική διάσταση και αντίληψη» της φερόμενης ρατσιστικής κακοποίησης, ανέφερε το δικαστήριο.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω ωστόσο, το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στον 19χρονο 2.000 ευρώ ($ 2.242) για θέατρο στην περιοχή με σκοπό να εκμαιεύσει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, για το οποίο πήρε κίτρινη κάρτα.

