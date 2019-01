Στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Λεάντρο Παρέδες

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λεάντρο Παρέδες από τη Ζενίτ, με τη μεταγραφή του Αργεντινού μέσου να κοστίζει στους πρωταθλητές Γαλλίας περίπου 47 εκατ. ευρώ.

Τον 25χρονο Αργεντινό καλωσόρισε ο συμπατριώτης του Άνχελ Ντι Μαρία, ο οποίος έστειλε μήνυμα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου, όπου εμφανίζεται με τη φανέλα της ομάδας του Παρισιού, ο Παρέδες. Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Παρί υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Τόμας Τούχελ μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Επίσης, αν και έχει σοβαρό πρόβλημα με το Financial Fair Play της UEFA, η Παρί χρειαζόταν οπωσδήποτε ενίσχυση στη μεσαία γραμμή της, που έχει δεχθεί απανωτά πλήγματα τους τελευταίους μήνες. Πρώτα με την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Τιάγκο Μότα, στη συνέχεια με την περιθωριοποίηση του Αντριάν Ραμπιό, λόγω της μη ανανέωσης του συμβολαίου του, και πιο πρόσφατα με τον τραυματισμό του Μάρκο Βεράτι.

Κι όλα αυτά, ενώ πλησιάζουν οι αναμετρήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη φάση των «16» του Champions League, που αποτελεί το μεγάλο στόχο και τον διακαή πόθο των διοικούντων τον παριζιάνικο σύλλογο.

Δείτε το βίντεο:

🆕⚠✍ Breaking News!

¡Hola @LParedss! We have a message for you from Ángel Di Maria…! 🙌

🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hxW5Ob5T27

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 29, 2019