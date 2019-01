ΗΠΑ : Εξάχρονος πήγε στο σχολείο με γεμάτο όπλο

Αγόρι έξι ετών πήγε στο σχολείο με γεμάτο πιστόλι, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης Κολόμπους, στην Πολιτεία Οχάιο των βόρειων ΗΠΑ.

Το παιδί εθεάθη την Παρασκευή να κουβαλάει «βαρύ αντικείμενο», μέσα στο παντελόνι, όταν μπήκε στον παιδοκομικό σταθμό Africentric σε αυτή τη μητρόπολη του Οχάιο.

Το προσωπικό του σχολείου έψαξε το παιδί, βρήκε και του πήρε το όπλο, αναφέρεται σε ανάρτηση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης του Κολόμπους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Λόγω της ηλικίας του δεν θα του ασκηθεί ποινική δίωξη, πάντως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί πώς ακριβώς βρέθηκε στην κατοχή του το όπλο.

GUN CONFISCATED FROM KINDERGARTNER:

Today 1/11/19 a 6yo boy was found w/a gun@Africentric School.

The child will not be charged because of his age. The investigation is ongoing.

*If you»ve taken the time to read this please take the time to make sure guns in your home are secure. pic.twitter.com/bDPAzBGDpf

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 11 Ιανουαρίου 2019