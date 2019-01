ΗΠΑ – Νιου Τζέρσεϊ: Ομηροι στα χέρια ενόπλου

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όπου υπάρχουν αναφορές για περιστατικό με ένοπλο σε εγκαταστάσεις της εταιρείας UPS.

Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων, δύο άνθρωποι κρατούνται ως όμηροι σε εγκαταστάσεις της εταιρείας, αφού ο ένοπλος μπήκε στο χώρο και πυροβόλησε πολλές βολές στο ταβάνι, δήλωσε αξιωματούχος.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η πρώην φίλη του άνδρα είναι ένας από τους ανθρώπους που κρατούνται αιχμάλωτοι, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε σε δήλωση προς το δίκτυο NBC News ότι «ανταποκρίνεται σε μια κατάσταση ενεργού σκοπευτή σε μία από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας».

«Δεν μπορούμε να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των εμπλεκόμενων ατόμων αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

ACTIVE SHOOTER: Law enforcement agents are seen rushing toward a UPS facility in Logan, Twp., Gloucester County where there is an active shooter situation unfolding. WHAT WE KNOW: https://t.co/kpkcuAb8JH pic.twitter.com/34FRJKlH69

— Action News on 6abc (@6abc) January 14, 2019