Ρωσία: Προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από ισχυρό σεισμό στην Καμτσάτκα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών σημειώθηκε στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 88 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Νικόλσκογιε, στην Καμτσάτκα, ενώ η δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 33 χιλιομέτρων.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι είναι πιθανόν να πληγούν από παλιρροϊκά κύματα οι ακτές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

A #tsunami warning has been issued for the coastal areas of #Russia’s #FarEast after a 7.5 #magnitude strong #earthquake off the coast of #Kamchatka . Waves are said to be possible within 300 kilometers of the epicenter@filafresh @QuakesToday @WeatherNation @weatherchannel pic.twitter.com/7sp4D4Ph1a

— NFTV (@nftvnews) December 20, 2018