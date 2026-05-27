Από χθες έχουμε δύο νέα κόμματα και περισσότερους συνδυασμούς στο πολιτικό σταυρόλεξο.

Ισως χρειαστεί λοιπόν κάποιος χρόνος για να σταθμίσουν τα άλλα κόμματα και οι πολίτες την καινούργια κατάσταση που εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται.

Λογικό. Αρκεί βεβαίως η στάθμιση να γίνεται με όρους στοιχειώδους λογικής. Χωρίς φούμαρα. Χωρίς φανατισμούς. Και χωρίς παλαβομάρες.

Ακουγα, ας πούμε, τον εκπρόσωπο του ΠαΣοΚ στη δημόσια τηλεόραση να λέει (περίπου) ότι η ΝΔ σπρώχνει τον Τσίπρα ενώ «χτυπάει αυτόν που φοβάται πραγματικά», εννοώντας (υποθέτω) το ΠαΣοΚ.

Ακόμη και για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «υπάρχει σκοπός χειραγώγησης» και μάλιστα από το Μαξίμου «που θέλει για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα».

Ερώτηση. Αυτή η ανάλυση του εκπροσώπου του ΠαΣοΚ σε τι βοηθάει το ΠαΣοΚ; Πόσο κολακευτικό είναι άραγε για το κόμμα του να δηλώνει ότι η ΝΔ κάνει τον διαιτητή στην αναμέτρησή τους με τον Τσίπρα;

Μήπως για να επαναλάβει για πολλοστή φορά την αυτάρεσκη πεποίθηση ότι το Μαξίμου τους φοβάται και γι΄ αυτό τους πολεμάει;

Τη στιγμή που (για να είμαστε ειλικρινείς) κανείς δεν πολεμάει κανέναν διότι δεν μπορεί ή (αν το προτιμάτε ως εικόνα) όλοι πολεμούν όλους για μια θέση στον ήλιο. Κάπως έτσι γίνεται η πολιτική στη χώρα μας.

Είμαι βέβαιος λοιπόν πως παλαβομάρες θα ακούσουμε πολλές το επόμενο διάστημα.

Ακουσα μέχρι ότι ο Πολάκης φτιάχνει κόμμα μαζί ή χώρια με τη Λούκα, τη Δούρου κι αρχηγό τον Κοτζιά. Φοβάμαι πως δεν θα συμβεί αλλά έχουν ήδη την ενθάρρυνσή μου. Τέτοιο καλαμπούρι δεν το χάνεις εύκολα.

Μην υποτιμάτε όμως την παπαρολογία. Είναι στη φύση του δημόσιου διαλόγου.

Μόλις πριν από τέσσερις ή πέντε εβδομάδες είχαμε (υποτίθεται) δημοσκοπήσεις που έδειχναν το κόμμα Καρυστιανού να διαγκωνίζεται με τη ΝΔ για την πρώτη θέση.

Ηταν τότε που το Μαξίμου φοβόταν την Καρυστιανού και μάλλον λίγο πριν φοβηθεί τον Ανδρουλάκη.

Προτείνω λοιπόν να βάλουμε μια τάξη.

Πρώτα να περιμένουμε τις πραγματικές μετρήσεις των πραγματικών εταιρειών. Να δούμε τι λένε. Κι ύστερα να βάλουμε κάτω τους λογαριασμούς να δούμε ποιους θα φοβηθούμε.

Ηδη μια πρωτόλεια γεύση έδωσε χθεσινή μέτρηση που δείχνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση, λίγο πάνω από το ΠαΣοΚ (Interview, 26/5).

Διαφορετικά τότε είναι που φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε όπως με την Κοβέσι.

Εκεί που περιμέναμε την ανεξάρτητη Εισαγγελέα να διαβεί τον Προύθο και να ελευθερώσει το υπόδουλο ελληνικό έθνος από τη διαφθορά, καταλήξαμε να τραβιόμαστε σε κάτι ανυπόληπτες υποεπιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μισές δουλειές.