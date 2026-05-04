Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι πληροφορίες ότι η Ryanair προτίθεται να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τον Οκτώβριο, με το τέλος της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η εξέλιξη συνδέεται με το ζήτημα των χρεώσεων και της ανανέωσης της σύμβασης… μιας εταιρείας που εξυπηρετεί δεκάδες προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς της πόλης μιλούν για πιθανό ισχυρό πλήγμα στον τουρισμό, ενώ αναμένονται επίσημες απαντήσεις μέσα στην εβδομάδα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς εταιρίας, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή η πιθανότητα ενδέχεται να συμβεί λόγω της αύξησης στο μίσθωμα της σύμβασης που έχει υπογράψει η Aegean με την Fraport για την χρήση του αεροδρομίου.
Στο μεταξύ το θέμα συζητήθηκε σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ αναμένεται νέα σύσκεψη στο τέλος της εβδομάδας.
- Υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος.
- Μετά από αίτημα του Δημάρχου που υπεβλήθη το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 5 Μαΐου στις 16.00 διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.
- Εστάλη επιστολή στην Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.
- Εστάλη επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.
- Τέλος, συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός.