Επιφυλακτικοί σε μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια νέα αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

«Η ανάλυση σεναρίων θα εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την πλοήγηση στις εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη» αναφέρουν τα πρακτικά.

Τα σενάρια της ΕΚΤ

«Ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αξιολόγησης της στρατηγικής για το 2025 ήταν η απόφαση να αναφερθεί ρητά ο ρόλος των αναλύσεων σεναρίων και ευαισθησίας στη συμβολή στην ενημέρωση της λήψης αποφάσεων, και τα μοντέλα βελτιώθηκαν ώστε να ενσωματώνουν τα διδάγματα από την εμπειρία του παρελθόντος και τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία έξι χρόνια.

»Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν σε καλή θέση όσον αφορά τα αναλυτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή του για να καθοδηγήσει τις μελλοντικές του αποφάσεις. Συγκεκριμένα, η ανάλυση σεναρίων ήταν συμπληρωματική των βασικών προβλέψεων και επέτρεψε στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με το ενεργειακό σοκ, τους οποίους τα τυπικά εργαλεία δυσκολεύονταν να καταγράψουν, όπως σημαντικές μη γραμμικότητες και δευτερογενείς επιπτώσεις.

»Τα εισερχόμενα δεδομένα μπορούσαν στη συνέχεια να παρακολουθούνται για να αξιολογηθεί ποιο σενάριο φαινόταν να κρυσταλλώνεται, διευκολύνοντας έτσι την ταχεία ανάληψη πολιτικής δράσης, εάν ήταν απαραίτητο. Ταυτόχρονα, ήταν σημαντικό να μην ενεργείται πρόωρα βάσει δυσμενών ή σοβαρών σεναρίων, εκτός εάν τα εισερχόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι αυτά γίνονταν ολοένα και πιο πιθανά.

»Τα μέλη συζήτησαν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τις μελλοντικές επιλογές πολιτικής. Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το μέγεθος της σύγκρουσης, τη διατήρηση της επίδρασής της στις τιμές της ενέργειας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης που ενδέχεται να εφαρμοστούν, καθώς και αρχικές γνώσεις από πολλούς από τους βασικούς δείκτες που είχαν συζητηθεί.

»Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξελίξεις κινούνταν σύμφωνα με τις βασικές προοπτικές ή με ένα από τα σενάρια, παρόλο που μπορεί να είναι ακόμη δύσκολο να κριθεί εάν υπήρχε απειλή για τον στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός είναι πιθανό να αποκλίνει ουσιωδώς από τον στόχο λόγω μεγαλύτερης διατήρησης του σοκ ή ισχυρών έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων που οδηγούν σε ευρύτερες υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις.»

Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% στη συνεδρίαση της 18ης-19ης Μαρτίου και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τείνουν να το πράξουν ξανά αυτόν τον μήνα, κρίνοντας ότι δεν έχουν αρκετά στοιχεία για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα αυξήσει διαρκώς τον πληθωρισμό στην ένωση.

Οι βασικές προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας, που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μαρτίου, υπέθεταν ότι το πλήγμα από τον πόλεμο στο Ιράν θα ήταν βραχύβιο. Ωστόσο, συνοδεύονταν από δύο εναλλακτικά σενάρια που ενσωματώνουν μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και διεθνείς επιπτώσεις.

«Τα εισερχόμενα δεδομένα θα μπορούσαν στη συνέχεια να παρακολουθούνται για να αξιολογηθεί ποιο σενάριο φαινόταν να κρυσταλλώνεται, διευκολύνοντας έτσι την ταχεία πολιτική δράση εάν ήταν απαραίτητο», ανέφερε η ΕΚΤ στον απολογισμό της συνεδρίασης.

«Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μην ενεργούμε πρόωρα βάσει δυσμενών ή σοβαρών σεναρίων, εκτός εάν τα εισερχόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι γίνονται ολοένα και πιο πιθανά».

Ο επικεφαλής μακροοικονομικών της ING, Carsten Brzeski μιλώντας στο Reuters επεσήμανε ότι τα πρακτικά έδειξαν ότι η ΕΚΤ είχε γίνει «γερακίσια» – με σκοπό να αυξήσει τα επιτόκια – αλλά «δεν βιάζεται να αντιδράσει».

Ο Απρίλιος μπορεί να είναι πολύ νωρίς

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήλπιζαν ότι θα είχαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και την έκταση του πολέμου στην επόμενη συνεδρίασή τους στις 29-30 Απριλίου, αλλά αναγνώρισαν ότι μπορεί να είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό.

Δήλωσαν ότι παρακολουθούν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, τις τιμές πώλησης, τα κέρδη των εταιρειών, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, τα στοιχεία του υποκείμενου πληθωρισμού και τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ των βασικών παραγόντων.

«Όλα αυτά θα βοηθούσαν στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι εξελίξεις κινούνταν σύμφωνα με τις βασικές προοπτικές ή με ένα από τα σενάρια, παρόλο που μπορεί να είναι ακόμα δύσκολο να κρίνουμε εάν υπήρχε απειλή για τον στόχο της σταθερότητας των τιμών», ανέφερε η ΕΚΤ.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς και των αξιωματούχων της ΕΚΤ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει εξηγήσει ότι η κεντρική τράπεζα θα αντιδράσει με αποφασιστικότητα ή επιμονή εάν ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα παραμείνει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμη και μια πιο μέτρια υπέρβαση του στόχου θα μπορούσε να απαιτήσει μια «μετρημένη» μεταβολή των επιτοκίων.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αυτή τη στιγμή προεξοφλούν τη διατήρηση των επιτοκίων στα παρόντα επίπεδα για τη συνεδρίαση στις 29-30 Απριλίου, ενώ αναμένουν αύξηση του κόστους δανεισμού τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Η πλειονότητα των επενδυτών αναμένει ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα φτάσει τουλάχιστον το 2,5% μέχρι το τέλος του έτους.

Μιλώντας στο CNBC κατά τη διάρκεια της Εαρινής Συνάντησης του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη, ο Γιοακίμ Νάγκελ, πρόεδρος της γερμανικής Bundesbank, ανέφερε ότι η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου έχει αφήσει την ΕΚΤ «ανάμεσα στο βασικό μας και το δυσμενές μας σενάριο».

«Ολόκληρη η κατάσταση είναι πολύ αδιαφανής, πολύ θολή, και σε δύο εβδομάδες, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα ακολουθήσει», είπε, προσθέτοντας ότι «τα δεδομένα έρχονται σε καθημερινή βάση με τη μορφή ειδήσεων».

Ερωτήματα σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της αβεβαιότητας, σημείωσε ο Νάγκελ, χαρακτηρίζοντας την κρίσιμη πλωτή οδό «τη φτέρνα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος».

«Εάν έρχεται περισσότερη αβεβαιότητα, αυτό επηρεάζει και την απόφαση που πρέπει να λάβουμε όταν συναντηθούμε σε δύο εβδομάδες», είπε. «[Μια] προσέγγιση από συνάντηση σε συνάντηση είναι ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε, και ήταν ο τρόπος που το κάναμε στο παρελθόν. Γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σε αυτή την πολύ περίπλοκη εποχή».

Πηγή: OT.GR