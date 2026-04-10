Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο Afrika Bambaataa, ο θρυλικός DJ και ράπερ που θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της hip hop κουλτούρας.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τις συμμορίες του Μπρονξ σε ένα παγκόσμιο καλλιτεχνικό κίνημα μέσω της Universal Zulu Nation, άφησε την τελευταία του πνοή στην Πενσυλβάνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ποιος ήταν ο Afrika Bambaataa

Ο Bambaataa γεννήθηκε στο Μπρονξ και εντάχθηκε στην τοπική συμμορία «Black Spades», ανεβαίνοντας γρήγορα στην ιεραρχία μέχρι τη θέση του «πολεμάρχου».

Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970, ο Bambaataa άρχισε να διοργανώνει πάρτι όπου η hip hop άνθισε, τα οποία γρήγορα εξελίχθηκαν σε τεράστια πάρτι δρόμου στο Νότιο Μπρονξ.

Κυκλοφόρησε το πρώτο του σινγκλ το 1980 με τίτλο «Zulu Nation Throwdown», μια αναφορά στην Universal Zulu Nation, μια καλλιτεχνική κολεκτίβα για κοινωνικά ευαισθητοποιημένους ράπερ, καλλιτέχνες γκράφιτι, B-boys και άλλους ανθρώπους της hip hop κουλτούρας.

Το κομμάτι του «Planet Rock» το 1982 ανέβηκε στα charts φτάνοντας στο νούμερο 4 της λίστας R&B των ΗΠΑ. Το 1985, ο Bambaataa βοήθησε στη δημιουργία του άλμπουμ «Sun City» κατά του απαρτχάιντ, μαζί με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Joey Ramone, Run-D.M.C., U2 και πολλών άλλων.

Οι νομικές μάχες

Προς το τέλος της ζωής του, ο Afrika Bambaataa βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά νομικών προβλημάτων, αφού πολλοί άνδρες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990.

Το 2025, αναγκάστηκε να καταβάλει αποζημίωση μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό σε έναν άνδρα που τον κατηγόρησε για σωματεμπορία τη δεκαετία του 1990, αφού ένας δικαστής εξέδωσε ερήμην απόφαση όταν ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.