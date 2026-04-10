Ο 37χρονος καθηγητής μουσικής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του, οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, 37χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι οι πράξεις έγιναν με τη συναίνεση του κοριτσιού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος κέρδισε την εμπιστοσύνη των γονέων της μαθήτριας κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενώ τους τελευταίους έξι μήνες άρχισε να εκδηλώνει τις αρρωστημένες διαθέσεις του σε εβδομαδιαία βάση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο εισαγγελέα αναμένεται ακόμη κι εντός της ημέρας να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου, ώστε να παρακινηθούν να καταθέσουν επιπλέον και άλλα πιθανά θύματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 14χρονη περιέγραψε στους γονείς της όσα βίωνε όταν έμενε μόνη της στο σπίτι με τον καθηγητή. Επιπλέον, στο σπίτι του 37χρονου εντοπίστηκε πορνογραφικό υλικό.

