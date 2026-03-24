Τη δυνατότητα να διορθώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ εφόσον υπάρχουν λάθη, έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που άνοιξε η ΑΑΔΕ, ώστε να μειώσουν τον φόρο που αρχικώς καταλογίστηκε.

Όσοι διαπιστώσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίστηκε σωστά, έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για το έτος 2026 στην εφαρμογή «Δήλωση Ε9/ΕΝ.Φ.Ι.Α.» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/dilosi-e9-enfia).

ΕΝΦΙΑ και διορθώσεις Ε9

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, ακυρώνεται το εκκαθαριστικό που έχει εκδοθεί και θα αντικατασταθεί από νέο, στο οποίο θα επαναπροσδιορίζεται ο φόρος, ενώ πρέπει να σημειωθεί, πως η τροποποιητική δήλωση υπιοβάλλεται χωρίς πρόστιμο.

Μέχρι 31η Ιουλίου 2026, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν διορθωτικές (τροποποιητικές) δηλώσεις χωρίς πρόστιμο, προκειμένου να γίνει σωστά η νέα εκκαθάριση του φόρου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο του Ε9 και από όλους τους ιδιοκτήτες, γιατί μια σειρά από φαινομενικά «μικρά» λάθη καταλήγουν σε αισθητά υψηλότερο φόρο.

Λανθασμένα τετραγωνικά σε βοηθητικούς χώρους, εσφαλμένη καταχώριση κύριων και δευτερευόντων χώρων, απουσία στοιχείων για ημιτελή κτίσματα, λάθος αναγραφή ποσοστών συνιδιοκτησίας, μη συμπλήρωση ορόφου ή πλημμελής περιγραφή εμπράγματου δικαιώματος είναι μερικά από τα συνηθέστερα σφάλματα που “φουσκώνουν” τον ΕΝΦΙΑ.

Το ίδιο ισχύει και για την παλαιότητα του ακινήτου, όπου κρίσιμο στοιχείο είναι το έτος της οικοδομικής άδειας, αλλά και για τα αγροτεμάχια, όπου λανθασμένη αποτύπωση χρήσης ή χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον φόρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα λάθος πεδίο στο Ε9 δεν είναι απλή τυπική αστοχία αλλά άμεση αιτία επιβάρυνσης του εκκαθαριστικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο διορθώνονται περίπου 700.000 – 900.000 δηλώσεις Ε9, που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα είτε είναι υποδηλωμένα είτε υπερεκτιμημένα και πρέπει να αποκατασταθεί η πραγματική τους εικόνα.

