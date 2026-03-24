Κλειδώνει την Πέμπτη η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με την απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου να αναμένεται να κινηθεί γύρω στα 40 ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι ο νέος μισθός θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026.

Την σχετική εισήγηση θα κάνει η υπουργός Εργασίας κα. Νίκη Κεραμέως η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της υπογράμμισε ότι η αύξηση θα είναι συνετή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Ο κατώτατος μισθός και οι συγκυρίες

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αρχικές κυβερνητικές προοπτικές ήταν σαφώς περισσότερο αισιόδοξες για το ύψος του νέου μισθού, καθώς προέβλεπαν υψηλότερη αύξηση ακόμη και 70 ευρώ, ώστε να ικανοποιηθεί ένα χρόνο νωρίτερα ο στόχος για μισθό στα 950 ευρώ.

Ωστόσο η αβεβαιότητα και οι αναμενόμενες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πολέμου στη Μέση Ανατολή για την εγχώρια αγορά άλλαξαν δραματικά την υφιστάμενη εξίσωση γύρω από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Ήδη οι ανατιμήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα είναι ορατές και αναμένεται να επηρεάσουν – άμεσα – τον πληθωρισμό και μια σειρά αγαθών. Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση καλείται να επιλέξει το «συντηρητικό σενάριο» της αύξησης, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στα 40 ευρώ ανεβάζοντας το νέο κατώτατο στα 920 ευρώ από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα.

Δηλαδή, ο στόχος για προσέγγιση του νέου κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, μετατίθεται οριστικά για το 2027, όπως προβλεπόταν στην αρχική κυβερνητική δέσμευση.

Αναπροσαρμογή

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το δημόσιο τομέα.

Η αύξηση του κατώτατου θα επηρεάσει και τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και οι μισθοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω. Συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2026, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον – τελικώς – επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρείς τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Ταυτοχρόνως, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

