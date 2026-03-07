Εκρηκτικό μηχανισμό στα Εξάρχεια, στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Δεληγιάννη, τοποθέτησαν άγνωστοι. Πρόκειται για έναν ή δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια.

Το αποτέλεσμα της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν να σπάσουν τζαμαρίες και μάρμαρα στην πολυκατοικία.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, η οποία εξετάζει τα στοιχεία και αναζητά τους δράστες.