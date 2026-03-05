Εκρηκτική άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη στις ασιατικές αγορές, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ζωτικής σημασίας προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του Brent κινείται με αυξομειώσεις πάνω απότα 84 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση μέχρι 3,5%, ενώ πάνω από τα 77 δολάρια κινείται το αμερικανικό αργό με αύξηση ακόμη και πάνω από 4%.

Οι αγορές αργού πετρελαίου παρέμειναν σε εγρήγορση, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενους κινδύνους για τον εφοδιασμό μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων και τη γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη ροή του εφοδιασμού μέσω του Στενού του Ορμούζ, ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα την Πέμπτη.

Παράλληλα, το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου, έχει μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων και διαδρομών εξαγωγής, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στο Reuters.

Το Κατάρ, ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Κόλπο, κήρυξε την Τετάρτη κατάσταση ανωτέρας βίας στις εξαγωγές φυσικού αερίου, με πηγές να αναφέρουν ότι η επιστροφή στα κανονικά επίπεδα παραγωγής ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα.

Δύο traders πετρελαίου δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς μια γρήγορη επίλυση αυτού του πολέμου φαίνεται απίθανη.

Τουλάχιστον 200 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και φορτηγών πλοίων, παρέμειναν αγκυροβολημένα σε ανοιχτά νερά ανοικτά των ακτών των μεγάλων παραγωγών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters με βάση δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ναυτιλίας, εκατοντάδες άλλα πλοία παρέμειναν έξω από το Ορμούζ, χωρίς να μπορούν να φτάσουν στα λιμάνια. Η θαλάσσια οδός αποτελεί βασική αρτηρία για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Σταματάει τις εξαγωγές η Κίνα

Στο μεταξύ, η Κίνα ζήτησε από τις εταιρείες να αναστείλουν την υπογραφή νέων συμβολαίων για την εξαγωγή εξευγενισμένων καυσίμων και να προσπαθήσουν να ακυρώσουν τις αποστολές που έχουν ήδη δεσμευτεί, καθώς η επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή περιόρισε την παραγωγή των διυλιστηρίων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν την Πέμπτη διάφορες πηγές από τον κλάδο και το εμπόριο, αναφέρουν τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα.

Η έκκληση δεν ισχύει για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα για διεθνείς πτήσεις, τον ανεφοδιασμό σε τελωνειακούς χώρους ή τις προμήθειες προς το Χονγκ Κονγκ ή το Μακάο, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η μείωση των εξαγωγών από την Κίνα, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς καυσίμων της Ασίας, είναι πιθανό να επιδεινώσει την ήδη στενή προσφορά καυσίμων στην Ασία, ωθώντας τα περιθώρια διύλισης ακόμη υψηλότερα.

Τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ κυμαίνονταν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών, κοντά στα 49 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τα στοιχεία τιμών της LSEG που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, ενώ τα περιθώρια διύλισης των καυσίμων αεροσκαφών ξεπέρασαν τα 55 δολάρια το βαρέλι.

Οπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην αγορά της Κίνας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος εξαγωγών για τον Μάρτιο έχει ήδη καθοριστεί και είναι δύσκολο να ανακληθούν τα φορτία, η νέα ανακοίνωση της κυβέρνησης αναμένεται να περιορίσει τις εξαγωγές από τον Απρίλιο και μετά.

Τουλάχιστον δύο κινεζικά διυλιστήρια -η ιδιωτική Zhejiang Petrochemicalκαι το διυλιστήριο Fujian που λειτουργεί η Sinopec- έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγική τους ικανότητα αυτόν το μήνα, ενώ αναμένεται ότι και άλλα εργοστάσια θα περιορίσουν την παραγωγή τους.

Πηγή ΟΤ