Σε ένα μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Ο Τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να αλλάξει τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Μουσταφά Τσιφτσί θα είναι ο νέος υπουργός Εσωτερικών και θα διαδεχθεί τον Αλί Γερλίκαγια. Την ίδια ώρα στη θέση του Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα πάρει ο Ακίν Γκιουρλέκ. Η συγκεκριμένη επιλογή αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο Γκιουρλέκ είναι ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης και πρωτοστάτησε στις διώξεις κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όλα αυτά συνέβησαν λίγες ώρες πριν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδεχτεί στην Άγκυρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής.