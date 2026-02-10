Οι Ιρανοί ανησυχούν σοβαρά για ένα στρατιωτικό πλήγμα ή επιδρομή από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ και οχυρώνονται με κάθε δυνατό τρόπο.

Δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που ελήφθησαν χθες 9/2 δείχνουν τον βαθμό στον οποίο το Ιράν έχει καλύψει με χώμα τις εισόδους των σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Εσφαχάν αναφέρει το Institute for Science and International Security.

Οι μεσαίες και οι νότιες είσοδοι είναι αγνώριστες και πλήρως καλυμμένες με χώμα. Η βορειότερη είσοδος της σήραγγας, η οποία διαθέτει πρόσθετα παθητικά μέτρα άμυνας, έχει επίσης επιχωματωθεί, ενώ πλέον δεν παρατηρείται καμία δραστηριότητα οχημάτων γύρω από τις τρεις εισόδους.

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 — Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Γιατί έβαλαν χώμα

Η επιχωμάτωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε στην απορρόφηση των επιπτώσεων μιας πιθανής αεροπορικής επίθεσης και θα καθιστούσε επίσης δύσκολη την επίγεια πρόσβαση, στο πλαίσιο μιας επιδρομής ειδικών δυνάμεων, με στόχο την κατάληψη ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που ενδέχεται να φυλάσσεται στο εσωτερικό.

Είναι επίσης πιθανό το Ιράν να έχει μεταφέρει εξοπλισμό ή υλικό μέσα στις σήραγγες για να τα προστατεύσει, αν και αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Παρόμοιες προετοιμασίες είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την Επιχείρηση Midnight Hammer, η οποία έπληξε εγκαταστάσεις στο Φορντόου, το Νατάνζ και το Εσφαχάν.

Πάνω απεικονίζεται η μεσαία είσοδος της σήραγγας. Η πιθανή εσοχή των υποδομών κοινής ωφέλειας και η είσοδος της σήραγγας έχουν καλυφθεί πλήρως με χώμα. Κάτω απεικονίζεται η νότια είσοδος της σήραγγας. Έχει προστεθεί περισσότερο χώμα πάνω από την είσοδο, καλύπτοντάς την ολοκληρωτικά.