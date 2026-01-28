Στην Ελλάδα θα συνεχίσουν από αύριο τη νοσηλεία τους οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιζώντες από το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε επτά άτομα. Ενώ αρχικά αναμενόταν να έρθουν και οι τρεις μαζί, οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή στον έναν, και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα, όπως αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Όπως ο 30χρονος Γιώργος. Τον τελευταίο χρόνο ζούσε στη Γαλλία και εργαζόταν σε εστιατόριο. Είχε γυρίσει στη Θεσσαλονίκη με άδεια για να δει την οικογένειά του. Αποφάσισε να ταξιδέψει στη Λυόν για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Σε λίγο καιρό θα βάπτιζε το παιδί της αδελφής του.

Ο 30χρονος Χρήστος εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Λάτρευε τον ΠΑΟΚ από μικρό παιδί.

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: ο Χρήστος ήθελε να ταξιδέψει στη Λυόν μαζί με ένα από τα αδέλφια του, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν θέση στο βαν. Τελευταία στιγμή όμως ένας φίλος του αποφάσισε να μεταβεί στη Γαλλία αεροπορικώς και τη θέση του στο μοιραίο βαν πήρε ο Χρήστος.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο χρόνος έχει «παγώσει». Όλη η πόλη είναι συγκλονισμένη από τον χαμό τριών φίλων, του Κώστα, του Δημήτρη και του Βασίλη.

Ανάμεσα στα θύματα ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης από την Κατερίνη, που εργαζόταν σε επιχείρηση επισκευής σπιτιών. Τον τελευταίο καιρό απέφευγε τα ταξίδια γιατί πρόσφατα είχε γίνει πατέρας. Φέρεται να ήταν ο οδηγός του μοιραίου βαν που συγκρούστηκε με την νταλίκα.

Θρήνος

Στη Θεσσαλονίκη ο θρήνος είναι ανείπωτος. Οι υπεύθυνοι της ομάδας ανήρτησαν φανέλες στην μπουτίκ με τα ονόματα των 7 αδικοχαμένων νέων και μία ακόμα με την επιγραφή: «ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Όλες οι εκδρομές των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τη Γαλλία ακυρώθηκαν. Πάνω από 200 φίλαθλοι που είχαν διανύσει την ίδια διαδρομή πριν το φρικτό τροχαίο, επιλέγοντας τη Ρουμανία για να αποφύγουν τους αυστηρότερους ελέγχους σε χώρες που βρίσκονται εκτός Σένγκεν, όπως η Σερβία, επέστρεψαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν μία φανέλα, ένα κασκόλ, ένα κερί.

Το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ομάδας ποδοσφαίρου του Άρη επισκέφτηκε το γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους νέους.