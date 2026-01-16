Η Ιωάννα Μάνδρου, δικαστική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι σημαίνει η ανακοίνωση τού κόμματος Καρυστιανού για την επερχόμενη δίκη των Τεμπών. Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και ο διχασμός εντός του.
Στο podcast με τίτλο «Πώς η πολιτική κίνηση Καρυστιανού επηρεάζει τη δίκη για τα Τέμπη» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:
0:28 Γιατί η Μαρία Καρυστιανού παραιτήθηκε από το αξίωμα της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.
2:08 Η συνεισφορά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και ο διχασμός εντός του.
4:30 Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου για τα Τέμπη.
6:40 Πώς οι εσωτερικές υποθέσεις του Συλλόγου επηρεάζουν την εξέλιξη της δίκης για τα Τέμπη.
9:23 Τα σενάρια για ύπαρξη εύφλεκτων υλικών και ο αποπροσανατολισμός της δικαιοσύνης.
