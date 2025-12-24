Το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια Κρήτης, έλαβε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου: «CAPE THOLOS- Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι» του Metaxa Hospitality Group. Αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα υλοποίησης μιας μεγάλης επένδυσης του oμίλου Μεταξά συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το έργο σύμφωνα με την μελέτη, αφορά στη δημιουργία ενός μεγάλου σύνθετου τουριστικού καταλύματος 5 αστέρων στην περιοχή Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου, στην Ιεράπετρα και υλοποιείται από την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» (Maris Hotels S.A).

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα 5 αστέρων, θα αναπτυχθεί σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων και θα διαθέτει συνολικά 1.014 κλίνες. Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Δ’878/10-12-2024) σηματοδότησε την καθοριστική αδειοδοτική έγκριση για την υλοποίησή της.

Τα αρχικά σχέδια για το Cape Tholos

Αρχικά, το επενδυτικό σχέδιο περιλάμβανε παραθεριστικό χωριό με περίπου 74 κατοικίες, σύνθετο τουριστικό κατάλυμα 5* με 134 κατοικίες και 160 δωμάτια, δύο ξενοδοχεία 5* δυναμικότητας 370 και 150 κλινών, ελικοδρόμιο, καταφύγιο 33 τουριστικών σκαφών και τεχνητή παραλία με εγκαταστάσεις αναψυχής. Το σύνολο της έκτασης ήταν 1.300 στρέμματα, με δόμηση 63.850 τ.μ. και συντελεστή δόμησης 0,05.

Μετά την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και τη λεπτομερή καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός προσαρμόστηκε ώστε να μειωθούν η δόμηση και η κάλυψη. Το παραθεριστικό χωριό, το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και τα δύο ξενοδοχεία συγχωνεύτηκαν σε ένα ενιαίο Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, ενώ η τεχνητή παραλία ακυρώθηκε. Ο συντελεστής δόμησης περιορίστηκε σε 0,045 και η συνολική έκταση διαμορφώθηκε σε 1.223,75 στρέμματα.

Τι προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο

Το σχεδιαζόμενο Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα θα αποτελείται από ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στο οποίο εντάσσονται εγκαταστάσεις SPA, καθώς και πλήρες φάσμα χώρων εστίασης και αναψυχής, συνοδευόμενοι από τους απαραίτητους βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους. Επίσης περιλαμβάνει τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο.

Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους λειτουργικές ενότητες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος περιλαμβάνουν χώρους υποδοχής και διοίκησης, ποικιλία τύπων σουιτών (standard, executive, presidential), αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, εγκαταστάσεις εστίασης (εστιατόρια, lounge bar, BBQ), εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστηρίου, παιδότοπο, βιβλιοθήκη, χώρους αποθήκευσης και logistics, καθώς και αυτόνομα υποσυστήματα όπως το Sea Beach Club, το Water Sports Center και το κλειστό Sports Club.

Δύο διακριτές ενότητες

Το τουριστικό συγκρότημα προβλέπεται να αναπτυχθεί στη βάση δύο διακριτών ενοτήτων:

– Την ενότητα “Luxury Resort” (Δυτικό τμήμα), στην οποία χωροθετείται το ξενοδοχείο 5* με συνολική δυναμικότητα 370 κλινών, κατανεμημένων σε κεντρικό κτίριο και επιμέρους μονάδες. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις SPA, αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια, εξωτερικές πισίνες και παιδικούς χώρους.

-Την ενότητα “Cape Tholos Residences” (Ανατολικό τμήμα), όπου προβλέπονται 58 Non-Branded επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, 3 έως 5 υπνοδωματίων, όλες με ιδιωτικές πισίνες και θέα προς τη θάλασσα.

Η συνολική δυναμικότητα του συγκροτήματος θα ανέρχεται σε 1.014 κλίνες, ενώ η προγραμματισμένη δόμηση αγγίζει τα 48.780,48 m2, με συνολική κάλυψη 43.517,33 m2. Επιπλέον προβλέπονται υποδομές όπως δεξαμενές υδροδότησης, βιολογικοί σταθμοί, μονάδες αφαλάτωσης, φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 1.381,78 kWp, γεωτρήσεις και ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού εκτιμάται σε 643 m³, που θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από μονάδες αφαλάτωσης. Επιπλέον οι ανάγκες άρδευσης των 231 στρεμμάτων φυτεύσεων εκτιμώνται σε 924,45 m³/ημέρα και θα καλύπτονται από την επεξεργασμένη εκροή των βιολογικών μονάδων και συμπληρωματικά από αφαλάτωση.

Η μέριμνα για την βιοποικιλότητα

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα με την προστασία περιοχών όπως ο οικότοπος 6220, βραχώδεις εξάρσεις και περιοχές γύρω από σπήλαια. Επίσης θα υλοποιείται πρόγραμμα παρακολούθησης ορνιθοπανίδας, χειρόπτερων, ορχεοειδών και γεωφύτων πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Προβλέπεται ακόμη περιορισμένος φωτισμός για προστασία της πανίδας, δημιουργία υπόγειων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίηση φωτοβολταϊκών, κ.λ.π.

Η αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση της επένδυσης, υπό την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τουριστικό τομέα της περιοχής, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντος του Λασιθίου.

