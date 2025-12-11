Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται πλέον τη «γενικευμένη πολιτισμική παρακμή» που διαπερνά την Ευρώπη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Πέμπτη, ο Όρμπαν χαιρέτισε το έγγραφο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

The new American national security strategy: the most important and most interesting document of recent years. It speaks about Brussels in the same tone that the Biden administration and Brussels used when speaking about us. What goes around comes around. The Americans also see… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2025

Στο κείμενο στρατηγικής, η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης των σχέσεων με την Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με «πολιτισμικό αφανισμό» και χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει την πορεία της. Αν και οι διατυπώσεις προκάλεσαν αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Ορμπάν —στενός σύμμαχος του Τραμπ— χαρακτήρισε το έγγραφο «το σημαντικότερο και πιο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών». Όπως είπε, καταδεικνύει πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε «οικονομικό τέλμα» και ότι οι θεμελιώδεις αξίες της, από τη δημοκρατία μέχρι την ελεύθερη αγορά, βρίσκονται υπό πίεση.

Επιτέλους δεν είμαστε μόνοι, λέει ο Ορμπάν

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον φαίνεται να αντιλαμβάνεται επίσης την ανάγκη για μια στρατηγική αναθεώρηση των σχέσεων Ευρώπης–Ρωσίας. Ο ίδιος διατηρεί στενή σχέση με το Κρεμλίνο και έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πολύ καλά την ευρωπαϊκή παρακμή. Αντιλαμβάνονται την πολιτισμική διάσταση της κρίσης — κάτι με το οποίο στην Ουγγαρία παλεύουμε εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Επιτέλους, δεν είμαστε οι μόνοι που αγωνιζόμαστε απέναντί της», τόνισε ο Ορμπάν.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ χορήγησαν στην Ουγγαρία ετήσια εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έπειτα από πίεση του Όρμπαν στη διάρκεια θερμής συνάντησης με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.